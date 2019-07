Benfica: David Tavares renova até 2024

Adriano Rocha Hoje às 14:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica anunciou, esta quarta-feira, a renovação com o médio David Tavares, de 20 anos, até 2024. Chamado por Bruno Lage para integrar a pré-época do campeão nacional, o jogador fica blindado por uma cláusula de rescisão de 66 milhões de euros.

"É um sentimento de grande felicidade, um orgulho continuar a representar esta enorme casa que é o Benfica. Recebi a notícia com muita satisfação", disse David Tavares à televisão do clube, tendo admitido alguma surpresa com a chamada de Bruno Lage.

"Quando recebi a notícia não estava à espera. Depois da lesão, de ter estado muito tempo parado, voltei a ter uma oportunidade. Isso só demonstra a confiança que o clube tem em mim, o que me deixa muito contente", salientou o médio.

Recorde-se que há um ano David Tavares também foi chamado aos trabalhos da pré-temporada das águias, mas o azar bateu-lhe à porta e sofreu uma grave lesão - rutura do ligamento cruzado do joelho esquerdo -, que o manteve afastado dos relvados por nove meses.

David Tavares chegou ao Benfica na época 2016/17, proveniente do Sporting, onde foi campeão de juvenis no último ano. Nas águias, chegou à final da Liga Jovem da UEFA (2016/17) e foi campeão de juniores (2017/18).