Benfica defende Rafa e ataca F. C. Porto

João Faria Hoje às 16:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Na newsletter desta sexta-feira, os encarnados questionam, de forma indireta, o motivo de os dragões não terem qualquer expulsão, esta época, na Liga.

"Que mistério poderá estar por detrás do extraordinário facto de existir apenas uma equipa neste campeonato que ainda não sofreu qualquer expulsão? E o que dizer da 'coincidência' que é essa mesma equipa ter defrontado adversários que ficaram em inferioridade numérica em 30% dos jogos?", questiona o Benfica, numa referência ao F. C. Porto.

Na newsletter diária, o Benfica deixa farpas à arbitragem e volta a abordar a expulsão de Rafa Silva, no pós-dérbi com o Sporting, disputado na última quarta-feira em Alvalade e que ditou a eliminação da equipa benfiquista da Taça de Portugal de futebol. "Por falar em expulsões: Rafa é um profissional exemplar que viu o primeiro cartão vermelho da carreira na última quarta-feira, em Alvalade. Passou os 90 minutos do dérbi a sofrer entradas à margem da lei, algumas a roçar a violência. No final do jogo, conforme as imagens provam de forma evidente, foi provocado por um adversário", pode ler-se na publicação do Benfica.

"Não basta dizer que é preciso proteger o futebol e os seus intérpretes. É preciso passar das palavras aos atos. Ou há jogadores que podem dar bofetadas (!) nas mãos dos árbitros assistentes e outros a quem nem sequer é permitido pedir explicações aos seus adversários (e colegas de profissão) depois de serem vergonhosamente provocados? Deverá ser um imperativo de consciência, por parte dos mais altos responsáveis do futebol nacional, que as próximas semanas decorram dentro de um quadro de absoluta normalidade. Com justiça, verdade e respeito por todos os competidores. Tudo o que tem faltado", acrescenta o clube lisboeta.

"Há muitas equipas já lesadas nesta edição da Liga! Há muitos pontos que estão, neste momento, na posse de uma equipa, mas que deveriam ter tido outro destino. Bastaria, para isso, ter imperado a verdade desportiva", atiram, ainda, as águias, em nova farpa aos portistas.