Benfica defronta Dínamo de Zagreb nos oitavos de final da Liga Europa

Hoje às 12:14

O Benfica vai defrontar o Dínamo de Zagreb nos oitavos de final da Liga Europa, ditou o sorteio desta sexta-feira, em Nyon, na Suíça.

Nos 16 avos de final da Liga Europa, os 'encarnados' deixaram para trás os turcos do Galatasaray, vencendo a primeira mão por 2-1 e empatando 0-0 na Luz, na quinta-feira, apurando-se para a próxima ronda da competição.

Com a eliminação do Sporting aos pés do Villarreal, o Benfica passou a ser o único representante luso em prova.

Confira o sorteio dos oitavos de final:

Chelsea-Dinamo Kiev

Eintracht Frankfurt-Inter Milão

Dinamo Zagreb-Benfica

Nápoles-Red Bull Salzburgo

Valência-Krasnodar

Sevilha-Slávia de Praga

Arsenal-Rennes

Zenit-Villarreal