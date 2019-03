Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:45 Facebook

O Benfica empatou (2-2) esta segunda-feira frente ao Belenenses, no Estádio da Luz, em jogo da 25.ª jornada da Liga. Os encarnados estiveram a vencer por 2-0 mas dois erros defensivos das águias deram o empate ao Belenenses.

Com Jonas no onze - Seferovic foi baixa devido a lesão - e um Belenenses com um novo emblema, foi Rafa quem deu os primeiros sinais de perigo no Estádio da Luz mas o remate saiu rente ao poste da baliza de Muriel. O Belenenses conseguiu criar grandes dificuldades ao Benfica, ao fechar-se bem junto à área, mas os encarnados chegariam mesmo aos golos na segunda parte.

Primeiro por Jonas. O brasileiro recebeu uma assistência de André Almeida - a oitava da época do português-, ajeitou com o pé direito num gesto técnico perfeito e fez o primeiro golo da noite aos 55 minutos. Pouco depois, foi Samaris a fazer o gosto ao pé. O grego rematou fora da área e ampliou a vantagem da equipa da casa.

Contudo, dois minutos bastaram para acabar com a festa na Luz. Aos 68 minutos, Diogo Viana bateu um livre de muito longe e Vlachodimos, confiando no golpe de vista, deixou a bola entrar. Depois, Kikas aproveitou um novo erro defensivo, desta vez de Rúben Dias. O central deixou-se antecipar pelo jovem avançado que, após se isolar perante Vlachodimos, finalizou com classe, de pé direito.

Já nos descontos, a equipa de Silas ficou reduzida a dez após a expulsão de Eduardo, por acumulação de amarelos. Com este empate, o Benfica mantém a liderança do campeonato em igualdade pontual com o F. C. Porto.

Veja o resumo do encontro: