Benfica desmente Bruno de Carvalho: "Nunca foi solicitada uma cimeira"

O Benfica emitiu, este sábado, um comunicado no qual desmente as mais recentes declarações de Bruno de Carvalho, que falou num pedido de Luís Filipe Vieira para a realização de uma cimeira.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD desmente de forma perentória que alguma vez tenha sido solicitado pelo Presidente do SLB, Luís Filipe Vieira, qualquer tipo de cimeira ou encontro com o presidente do Sporting CP", escreveu o Benfica no comunicado publicado no site oficial do clube encarnado.

As águias foram mais longe e lamentam que Bruno de Carvalho tenha assumido a presidência de uma instituição de respeito como o Sporting. "Lamentamos que um verdadeiro charlatão tenha algum dia assumido funções de tão grande responsabilidade como ser presidente de uma instituição com a dignidade e a história do nosso rival Sporting CP", escreveram.

Eis o comunicado na íntegra:

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD desmente de forma perentória que alguma vez tenha sido solicitado pelo Presidente do SLB, Luís Filipe Vieira, qualquer tipo de cimeira ou encontro com o presidente do Sporting CP.

Tal facto nunca existiu e é mais uma pura invenção de quem dá mais um claro exemplo da total falta de credibilidade e seriedade.

As suas constantes mentiras em relação a tudo e todos, a forma doentia e obcecada como constantemente inventa histórias sobre o SLB, merecem o total repúdio.

Lamentamos que um verdadeiro charlatão tenha algum dia assumido funções de tão grande responsabilidade como ser presidente de uma instituição com a dignidade e a história do nosso rival Sporting CP"