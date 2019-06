Benfica desmente negociações por João Félix

Hoje às 16:22 Facebook

Através de um comunicado, as águias dizem ser "falso" estar a negociar a transferência do avançado.

O Benfica desmentiu esta segunda-feira estar em negociações tendo em vista a transferência de João Félix, depois de a "Marca" dar como certa a ida do avançado para o Atlético de Madrid "nas próximas horas".

"Face ao conjunto de notícias publicadas nestas últimas horas, o Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD esclarece que é falso que esteja neste momento em curso qualquer processo negocial a propósito de uma eventual transferência do jogador João Félix. As condições para a sua negociação são públicas e de todos conhecidas, tendo em conta a cláusula de rescisão definida no valor de 120 milhões de euros", lê-se no site oficial.

O Benfica acrescenta ainda o "mais veemente repúdio e desmentido" às notícias "que envolvem comissões de 30%".