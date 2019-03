Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:11 Facebook

O Benfica empatou (2-2) esta segunda-feira frente ao Belenenses, no Estádio da Luz, em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga. Encarnados estiveram a vencer por 2-0 mas cederam o empate. Jonas e Samaris marcaram pelo Benfica. Diogo Viana e Kikas faturaram pelo Belenenses, que ficou reduzido a dez no final do encontro.

Veja o golo e os casos do encontro: