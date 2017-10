Benfica empata com Manchester United na Youth League

Hoje às 15:41 Facebook

O Benfica empatou com o Manchester United 2-2, em jogo da terceira jornada do grupo A da UEFA Youth League em futebol, o qual esteve a vencer por 2-0.

Em partida realizada no Seixal, o vice-campeão da prova, que replica o modelo da Liga dos Campeões, adiantou-se no marcador aos 40 minutos, por intermédio de Nuno Santos, aumentando a vantagem aos 51, com um golo de José Gomes, mas não conseguiu segurá-la e permitiu que os ingleses chegassem ao empate, com um "bis" de Bohui, aos aos 70, de grande penalidade, e 90.

O Benfica manteve-se na segunda posição do agrupamento com sete pontos, menos dois pontos do que o Manchester United, e viu o Basileia ficar a apenas um de distância, depois de a equipa suíça ter vencido por 3-2 no estádio do CSKA Moscovo.