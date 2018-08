Benfica diz que há uma "errada perceção de que o crime compensa"

João Faria 16 Maio 2018 às 18:04 Facebook

O Benfica diz estar a "acompanhar atentamente" todos os acontecimentos decorrentes da operação nesta quarta-feira tornada pública sobre as investigações em curso junto da Sporting SAD e que alargam os alegados atos de corrupção aos jogos da Liga da atual época profissional.

Num comunicado divulgado no site oficial do clube, o Benfica salienta que aguardará que "as entidades competentes da Justiça desportiva e cível desenvolvam o trabalho com o necessário rigor e tranquilidade em defesa da verdade desportiva".

Neste momento, não podemos deixar de realçar que a omissão e o silêncio de todas as autoridades sobre o grave crime de roubo da correspondência privada do S. L. B. e a pública divulgação através de um pretenso porta-voz, terão certamente contribuído para afirmação de um clima de total impunidade e de errada perceção de que o crime compensa".