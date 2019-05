Benfica diz que insinuações do presidente do F. C. Porto são "ridículas"

Hoje às 13:46 Facebook

Através de uma newsletter publicada no site oficial, as águias reagiram às palavras de Pinto da Costa, que atacou "adversários que vestem de preto".

As palavras de Pinto da Costa, na revista do F. C. Porto, não caíram em saco roto no Estádio da Luz. Depois de o presidente dos "dragões", entre outras coisas, ter criticado os árbitros e o "triste país onde abundam as paixões vermelhas", o Benfica respondeu na manhã desta terça-feira.

"Primeiro - e durante longos meses - foram as ameaças e toda a pressão sobre os mais diversos agentes desportivos. Nas duas últimas semanas, o registo de agressividade e intimidação foi inclusivamente utilizado sobre a sua própria equipa técnica e jogadores. Tudo isto a acontecer na ponta final de um campeonato onde até os mais insuspeitos comentadores e todos os analistas independentes reconhecem que o F. C. Porto beneficiou de um conjunto de erros de arbitragem que lhe permite estar com mais 10 pontos do que realmente deveria ter. Ou seja, só existe mesmo uma leitura possível sobre as insinuações do presidente do clube relativamente à influência das arbitragens nesta edição da Liga: ridículas, ineficazes e absolutamente artificiais", lê-se na newsletter do Benfica.

As águias acenam com o passado para tentar explicar as palavras de Pinto da Costa.

"É provável que tenha sido um ataque súbito de saudades do tempo em que decidia as nomeações junto do presidente do Conselho de Arbitragem. Ou saudades dos tempos em que os árbitros eram premiados com férias. Ou até mesmo saudades do tempo em que esses mesmos árbitros o visitavam em casa. Ou, por fim, uma saudade mais recente: de arbitragens como a que aconteceu na meia-final da Taça da Liga, em Braga", acrescenta a nota.

"Assim, em desespero, lá vem mais intimidação em forma de insinuações sobre a arbitragem. É toda uma forma de estar e uma cultura de sobrevivência que têm beneficiado de total impunidade", lê-se ainda na NewsBenfica.