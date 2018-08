JN Hoje às 22:47 Facebook

O Benfica comentou, através das redes sociais, a vitória deste domingo do F. C. Porto frente ao Belenenses, no Jamor.

Através da conta de Twitter destinada à Comunicação Social, o Benfica comentou o jogo dos dragões frente ao Belenenses, que acabou com uma vitória do F. C. Porto já nos descontos, com um golo de penálti de Alex Telles.

"Prendam-nos. Enquanto não os prenderem isto vai continuar a ser a palhaçada de sempre. Confirma-se: esta é a Liga Blue Velvet", atirou.