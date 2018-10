Benfica e Braga também lideram nas multas

João Faria Hoje às 18:54 Facebook

Os líderes do campeonato também se destacam na tabela das sanções. O "bolo" total já ultrapassa os 161 mil euros.

A recente receção ao Rio Ave, em que o Sporting de Braga defendia a condição de líder isolado do campeonato, custou mais do que dois pontos aos minhotos: o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol começou por aplicar uma multa de 2106 euros, mas entretanto, já na posse do relatório policial do jogo, subiu a conta até 13 581 euros, por alegado mau comportamento do público, entre o arremesso de tocha para o relvado, entrada de engenhos pirotécnicos e a deflagração de tochas e flash light. Foi assim, num desafio que nem foi de risco elevado, que o Braga disparou na frente do ranking das multas da Liga, com 32 085 euros somados, após sete jornadas, sendo que 42% dessa verba foi num único jogo.



A SAD braguista tem sido penalizada em quase todos os jogos, isto além das verbas habituais por cartões, que começam nos 39 euros (primeiro amarelo), a sanção mais baixa. Mas, não fora as multas do Braga-Rio Ave e o Benfica era o líder do campeonato também neste segmento disciplinar. O emblema da Luz tem sido sancionado em quase todas as jornadas, com destaque para a deslocação ao Bessa, na segunda ronda (11515), valor que até superou os clássicos, na Luz, frente ao Sporting (4957) e o F. C. Porto (3559).



O Benfica já passou a barreira dos 25 mil euros (25 754), cabendo ao Boavista o terceiro lugar deste pódio, com 19 851 euros. Os axadrezados tiveram castigos pesados em quatro das sete jornadas, o maior dos quais na receção ao Benfica (10 178). Já o F. C. Porto é o quarto que mais pagou (19 178), cabendo ao Vitória de Setúbal fechar este top 5, com 15 026 euros.



O Sporting, que teve um final da última época atribulado, até está a registar números mais "aceitáveis", pois totaliza só 10769. Nesse âmbito, as duas equipas da Madeira têm sido as mais contidas, sendo o Nacional o mais disciplinado (1004 euros), isto num bolo que já passou os 161 mil euros no total (161 306).



Se grande parte das multas dizem respeito a mau comportamento de adeptos há muitas situações inusitadas (ver página ao lado), com pormenores que escapam muitas vezes ao comum dos espectadores. Acontece que, semanalmente, o Conselho de Disciplina limita-se a aplicar as leis que são propostas e aprovadas, pelos próprios clubes que competem nos escalões profissionais. E depois, claro, não se podem queixar.

RANKING



Sp. Braga - 32 085

Benfica - 25 754

Boavista - 19 851

F. C. Porto - 19 178

V. Setúbal - 15 026

Sporting - 10 769

V. Guimarães - 8522

Feirense - 5140

Moreirense - 3799

Belenenses - 3700

Chaves - 2978

Santa Clara - 2654

Aves - 2423

Rio Ave - 2385

Tondela - 2324

Portimonense - 2192

Marítimo - 1522

Nacional - 1004