Benfica e Dínamo Zagreb empatam ao intervalo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:50

O Benfica e o Dínamo Zagreb estão empatados (0-0) ao intervalo, no Estádio da Luz, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. Encarnados continuam em desvantagem na eliminatória.

Com algumas surpresas no onze - Jonas e João Félix ficaram no banco e Jota, Yuri Ribeiro e Fejsa foram titulares -, o Benfica não conseguiu criar grandes lances de perigo, à exceção de um remate de Rafa, perto do intervalo, que obrigou a uma defesa apertada de Livakovic.

Recorde-se que os encarnados estão em desvantagem na eliminatória, depois de terem perdido (1-0) na Croácia.