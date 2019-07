Benfica e F. C. Porto de olho em guarda-redes da Juventus e do PSG

Hoje às 20:32, atualizado às 20:57 Facebook

O italiano Mattia Perin e o alemão Kevin Trapp são os mais recentes alvos de águias e dragões para reforçar a baliza. Paulo Fonseca garantiu guardião do Bétis.

Benfica: Mattia Perin é o mais recente guarda-redes apontado às águias. De acordo com o "Calciomercato", o guardião está de saída da Juventus e o Benfica faz parte de uma lista de interessados que também inclui o nome do F. C. Porto. O campeão português terá vantagem por já estar garantido na Liga dos Campeões.

F. C. Porto: Kevin Trapp foi colocado na órbita dos dragões. O guarda-redes alemão não faz parte dos planos do Paris Saint-Germain e procura colocação, depois de na época passada ter estado cedido ao Frankfurt. A revista France Football revela que Trapp tem mais um ano de contrato e que pode custar oito milhões de euros.

Moreirense: Ângelo Neto foi confirmado esta segunda-feira como jogador do Al-Fayha, equipa da Arábia Saudita que é comandada por Jorge Simão. Alan Schons também deixou Moreira de Cónegos, mas para se juntar ao Penafiel, da LigaPro.

Roma: Paulo Fonseca tem novo guarda-redes. Pau López, internacional espanhol, foi contratado ao Bétis e é reforço de peso para o clube da capital. O negócio ronda os 30 milhões de euros.

Leicester: Tielemans é desde esta segunda-feira o jogador mais caro da história do Leicester. Os "foxes" confirmaram a contratação em definitivo do médio belga, por um valor a rondar os 40 milhões de euros. Na época passada, Tielemans representou o Leicester por empréstimo do Mónaco.

Tottenham: Ben Davies e Harry Winks prolongaram a ligação aos "spurs". Os acordos foram divulgados esta segunda-feira e ambos os futebolistas renovaram contrato até ao final da temporada 2023/24.

Nottingham Forest: O defesa Yuri Ribeiro e o médio Alfa Semedo foram confirmados esta segunda-feira como reforços do Nottingham Forest para a temporada 2019/20, anunciaram o Benfica e o emblema inglês nos respetivos sites. De acordo com os dois clubes, Yuri Ribeiro transfere-se a título definitivo para Inglaterra, enquanto o médio luso-guineense representará o Nottingham por empréstimo até ao final da época.