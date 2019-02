Benfica e Galatasaray empatados ao intervalo

JN Hoje às 20:47 Facebook

Benfica e Galatasaray chegam ao intervalo empatados a zero, resultado que serve os interesses dos encarnados, que na Turquia, na primeira mão, venceram por 2-1.

Os turcos estão obrigados a marcar mais que um golo no Estádio da Luz, mas nos primeiros 45 minutos foram os encarnados que estiveram mais perto de inaugurar o marcador.

O Benfica esteve por cima na primeira parte e aos sete minutos Franco Cervi, uma das novidades na equipa titular, teve a possibilidade de assinar o 1-0, após assistência de Pizzi. Sempre com mais volume ofensivo, as águias voltaram a cheirar o golo a dez minutos do intervalo, com Marcão a ficar perto de apontar um autogolo, após bom trabalho de Seferovic.

A turma de Istambul procurou reagir, mas até ao fim da primeira parte nenhuma das equipas marcou, mantendo-se o nulo no marcador que favorece o Benfica na eliminatória dos 16 avos de final da Liga Europa.