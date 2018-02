Benfica e Jorge Jesus chegam a acordo

Rui Farinha Hoje às 21:22 Facebook

O Benfica e Jorge Jesus chegaram a acordo sobre o diferendo que mantinham desde que o treinador dos encarnados abandonou a Luz, em junho de 2015.

O início do julgamento devia realizar-se na sexta-feira de manhã, no Tribunal do Barreiro, mas já não vai ocorrer.

Os encarnados reclamavam 14 milhões de euros ao responsável, por considerar que começou a trabalhar em Alvalade antes do fim do contrato com as águias e, por seu lado, Jesus pedia o pagamento do seu último salário, na Luz. O treinador pedia também uma indemnização cujo valor não foi revelado.

"Quem chegou a acordo foi o meu advogado, foi ele que resolveu o problema. Quando sair daqui vou falar com ele. Tanto eu como o Benfica achamos que era a melhor solução e foi tudo normal", disse Jorge Jesus.