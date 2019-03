Benfica e Luís Filipe Vieira prometem agir contra Vítor Catão

Adriano Rocha Hoje às 18:02 Facebook

O Benfica e o seu presidente, Luís Filipe Vieira, reagiram nesta tarde de terça-feira às declarações de Vítor Catão, proferidas na segunda-feira, nas redes sociais e num programa da CMTV.

Em curta nota à Comunicação Social, o clube e o líder máximo consideram "falsas e gravemente atentatórias da sua honra e dignidade" as acusações de que foram alvo e prometeram agir contra o diretor desportivo do São Pedro da Cova.

Eis o curto comunicado publicado no site do Benfica: "Durante o dia de ontem, o Sr. Vítor Catão decidiu proferir um conjunto de declarações na CMTV. Independentemente da avaliação que cada cidadão faça dessas declarações, da motivação e contexto das mesmas, elas são objetivamente falsas e gravemente atentatórias da honra e dignidade do Sport Lisboa e Benfica e do seu Presidente, que, por esse motivo, tomarão as providências adequadas à sua defesa."