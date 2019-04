Benfica é o clube mais representado nos eleitos para o All-Star Game

JN Hoje às 14:24 Facebook

O Benfica é o clube mais representado nos convocados para o All-Star Game de 2019, com sete jogadores eleitos, de acordo com a lista divulgada, esta segunda-feira, pela Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB).

Arnette Hallman, Fábio Lima, Micah Downs, Miguel Cardoso e Tomás Barroso, no lado masculino, além de Mariana Silva e Quanetria Bolton, na vertente feminina, são os atletas encarnados designados para competirem pela seleção do Sul na próxima edição dos Jogos das Estrelas, que se disputa em 13 de abril, na cidade algarvia de Albufeira.

A Oliveirense, campeã nacional masculina de basquetebol, é o segundo emblema mais representado, com as chamadas de James Ellisor, João Guerreiro e Travante Williams, tal como o F. C. Porto, terceiro classificado da Liga, que "empresta" Miguel Queiroz, Sasa Borovnjak e Will Sheehey ao conjunto masculino do Norte.

No setor feminino, os nortenhos do Olivais Coimbra e os sulistas da Quinta dos Lombos e do GDESSA Barreiro dominam a convocatória, com cada clube a ceder três atletas.

A escolha foi realizada pelos treinadores e capitães das 24 equipas das Ligas masculina e feminina, decorrendo já a partir de desta segunda-feira, e até ao próximo dia 10, uma votação aberta ao público para a escolha dos "cincos", através do site oficial e da conta da FPB na rede social Twitter.

As seleções masculinas serão orientadas por Norberto Alves (Oliveirense) e Iñaki Martin (Lusitânia), enquanto as equipas femininas terão como técnicos Eugénio Rodrigues (Olivais Coimbra) e José Leite (Quinta dos Lombos).

O All-Star Game insere-se na 12.ª edição da Festa do Basquetebol Juvenil, que decorrerá pela quarta temporada consecutiva no Pavilhão Desportivo de Albufeira, no distrito de Faro, contando em paralelo com os concursos de afundanços e de lançamentos triplos.