O Benfica vai vencendo (1-0) com o PAOK no Estádio da Luz, em jogo a contar para a primeira mão do play-off da Liga dos Campeões. Pizzi foi o autor do golo dos encarnados.

Os encarnados marcaram aos cinco minutos, por Gedson, mas o árbitro anulou o tento por fora de jogo. Numa primeira parte equilibrada, foram os encarnados a ter as melhores oportunidades para inaugurar o marcador, principalmente por Pizzi.

O médio viria mesmo a marcar em cima do intervalo, de grande penalidade.