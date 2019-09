Benfica e Sporting disputam o "adepto" Cristiano Ronaldo

Hoje às 11:42 Facebook

Tudo começou quando Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, revelou, em entrevista, que o filho era adepto do Benfica em criança, por causa do pai. Agora, "águias" e "leões" disputam a preferência clubística do craque.

Primeiro foi o Benfica. O clube encarnado publicou, na sexta-feira, nas redes sociais, um vídeo em que sugere aos adeptos que façam dos filhos sócios "desde o primeiro dia", aludindo à notícia de que Cristiano Ronaldo teria sido também um adepto na infância, até se mudar para o Sporting.

"Às vezes basta uma desatenção para acabar com o sonho de uma criança. Não facilites. Faz dos teus filhos sócios desde o primeiro dia", lê-se na mensagem do vídeo, acompanhada com a imagem de uma notícia sobre as declarações de Dolores Aveiro.

A resposta do Sporting, claro, não se fez demorar. "Não facilites. Se queres um dia ser um dos melhores do Mundo, cresce com a camisola de leão rampante ao peito", lê-se num vídeo partilhado pelos "leões", também nas redes sociais, na sexta-feira. Depois do texto, aparece uma imagem com as fotografias de Cristiano Ronaldo, Luís Figo, Paulo Futre e... Eusébio, com a camisola do Sporting.

"Quanto ao melhor de todos os tempos... Há dúvidas?", questiona o clube de Alcochete, antes de mostrar o vídeo em que Ronaldo pede, na gala das Quinas de Ouro, que se lembrem do Sporting, que merece "um premiozinho". "#Lidem", termina a mensagem, dirigida ao rival lisboeta.