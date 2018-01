Benfica e Sporting empatam na Luz

JN Ontem às 23:29, atualizado hoje às 01:06 Facebook

O Sporting e o Benfica empataram (1-1), esta quarta-feira, no Estádio da Luz em jogo da 16.ª jornada da Liga. Gelson Martins e Jonas foram os autores dos golos.

Num jogo com lotação esgotada, os encarnados entraram melhor na partida mas foi o Sporting que foi mais eficaz e chegou à vantagem. Aos 19 minutos, após um mau corte de Rúben Dias, Bruno Fernandes deu para Coentrão. O defesa-esquerdo, dentro da área, arriscou o remate, a bola tabelou em Rúben Dias e Gelson, na pequena área, atirou de cabeça para o 1-0.

Como resposta, o Benfica esteve muito perto da igualdade, aos 25 minutos, mas Piccini cortou um remate de Jonas em cima da linha de golo. Krovinovic, aos 34 minutos, viu a trave negar-lhe o golo.

O golo do empate dos encarnados surgiu na segunda parte, aos 89 minutos. Krovinovic ganhaou do lado esquerdo e serviu Cervi. O argentino cruzou para Rafa que rematou contra a mão de Battaglia. Hugo Miguel assinalou grande penalidade e, na conversão do castigo máximo, Jonas não perdoou e estabeleceu a igualdade.

Com este resultado, o Sporting fica a dois pontos do líder F. C. Porto, que esta noite venceu (2-1) o Feirense. O Benfica mantém-se no terceiro lugar, agora a cinco pontos da liderança.

Na próxima jornada, o Benfica defronta, fora de portas, o Moreirense e o Sporting recebe o Marítimo.