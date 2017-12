Benfica e V. Setúbal empatam no Bonfim

JN Ontem às 23:17 Facebook

Benfica e V. Setúbal empataram (2-2), esta sexta-feira no Bonfim, em jogo a contar para a última jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Num jogo que serviu apenas para cumprir calendário, já que o V. Setúbal já tinha garantido o primeiro lugar do grupo A e a consequente qualificação para a Final Four, foram os sadinos que chegaram primeiro à vantagem, ao minuto 31. Na sequência de um pontapé de canto de Nuno Pinto, Gonçalo Paciência cabeceou, Svilar ainda defendeu, mas Vasco Fernandes, na recarga, não falhou.

Pouco depois, Svilar lesionou-se e teve de abandonar a partida, dando lugar a Bruno Varela. Apenas um minuto depois de ter entrado, o Benfica sofreu novo golo, desta vez de Pedro Pinto, na sequência de um livre de Nuno Pinto.

Em cima do intervalo, nova substituição forçada: Nenê Bonilha lesionou-se num braço e foi obrigado a abandonar o jogo, dando lugar a Costinha.

Na segunda parte, aos 52 minutos, Seferovic regressou aos golos, após uma boa assistência de João Carvalho. Apenas seis minutos depois, Rúben Dias estabeleceu o empate para os encarados. Na sequência de um cruzamento de Zivkovic, o central surgiu destacado junto ao segundo poste e, de cabeça, fez o 2-2.

Com este resultado, o V. Setúbal acabou na liderança do grupo A com 7 pontos e segue para a Final Four da Taça da Liga.