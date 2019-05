Benfica e Valadares na corrida pela Taça de Portugal de futebol feminino

Hoje às 11:33 Facebook

Águias e gaienses procuram conquistar o troféu pela primeira vez. Decisão joga-se no Jamor, no próximo sábado, a partir das 15 horas.

O Benfica, em ano de estreia no futebol feminino, e o Valadares Gaia, do escalão principal, disputam uma inédita final da Taça de Portugal, no próximo sábado (15 horas), com as secundárias águias no papel de favoritas.

Nem o começo no segundo escalão impediu o Benfica de apontar a Taça como um dos objetivos da temporada, aliado à meta (já concretizada) de subir à primeira divisão, numa época em que bateu sucessivos recordes e entre as duas provas já ultrapassou os 400 golos.

Com uma equipa recheada de futebolistas de primeiro plano, entre as quais as internacionais brasileiras Tayla, Geyse e Darlene, as portuguesas Sílvia Rebelo e Raquel Infante, ou a cabo-verdiana Evy Pereira, as encarnadas afastaram o campeão Sporting de Braga nas meias-finais da competição. Após a derrota, por 2-1, na primeira mão, em Lisboa, as águias deram a volta, no Minho, com um triunfo, por 4-2.

O Valadares, que conta com as internacionais lusas Neide Simões, Olga Freitas e Cláudia Lima, acabou o campeonato principal no sexto posto. Nas meias-finais da Taça, as gaienses afastaram o Albergaria nas grandes penalidades (4-3), depois de uma vitória por 1-0 na primeira mão e uma derrota pelo mesmo resultado no segundo encontro.