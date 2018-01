Hoje às 19:01, atualizado às 19:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois golos de Jonas fazem a diferença a favor do Benfica, que vence por duas bolas a zero. Em caso de vitória, encarnados ficam a apenas um ponto do Sporting.

A resistência flaviense ao favoritismo do Benfica durou apenas 13 minutos. Um remate indefensável de Jonas, de fora da área, deu vantagem às águias, que viriam a festejar seis minutos depois, novamente pelo goleador brasileiro, que concluiu com êxito uma assistência de Salvio. Os encarnados controlaram por completo o rumo dos acontecimentos.