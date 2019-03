Benfica em Zagreb com nove miúdos na bagagem para chegar aos quartos

Rui Farinha Hoje às 09:07 Facebook

Águias tentam imitar colossos que venceram com a cantera. Pesos pesados André Almeida, Pizzi e Jonas fora da convocatória.

Na bagagem para a Croácia, onde vai disputar a primeira mão dos oitavos de final frente ao Dínamo de Zagreb, Bruno Lage levou nove jogadores formados nas escolas do Seixal, casos de Zlobin, Yuri Ribeiro, Rúben Dias, Ferro, Florentino, Gedson, Nuno Santos, João Félix e Jota. Um número sem paralelo na história mais recente do Benfica e que é comparável à do Barcelona, que nas finais da Liga dos Campeões de 2008/09 e de 2010/11, ambas ganhas pelos catalães, fez constar na ficha de jogo 10 e 11 jogadores criados na "cantera". É óbvio que a diferença entre os clubes é muito grande, tanto na vertente desportiva como na financeira, mas o investimento na juventude indica que os benfiquistas estão no caminho certo.

Nas últimas 15 épocas, além do Barça, também o Real Madrid e o Atlético fizeram excelentes colheitas nas academias de formação nos momento em que venceram na Europa - os merengues são tricampeões continentais -, sinal de que a Espanha é, até agora, o país que melhor explora as minas de ouro que são os jovens futebolistas.

Relativamente a Portugal, o F. C. Porto, única equipa que ergueu troféus nas competições da UEFA nas últimas décadas, mostrou em 2003/04 que também tinha prata da casa. Na final ganha ao Mónaco, Vítor Baía, Jorge Costa, Ricardo Carvalho e igualmente Ricardo Costa (fez a formação no Boavista até chegar, com 17 anos, aos dragões) são exemplos de formação.

Já o Benfica, repleto de miúdos, promete lutar pela conquista da Liga Europa, mas é cedo para se falar de favoritismo. A prova está no arranque dos oitavos, fase ainda com muitos candidatos. Nesta competição, as águias têm um sentimento agridoce. Nas últimas duas vezes em que participaram, foram à final, mas acabaram derrotados em épocas seguidas (2012/13 e 2013/14).

Trio ficou em casa

Hoje, frente à equipa croata, o Benfica vai tentar repetir a gracinha obtida frente ao Galatasaray, em Istambul, nos dezasseis avos de final. Então, com um onze repleto de novidades ganhou por 2-1. Para este jogo, Bruno Lage deixou de fora da convocatória os pesos pesados André Almeida, Pizzi e Jonas, o que significa que há novamente elevada margem para improvisação. Corchia, Florentino, Krovinovic e Cervi estão, à partida, em boa posição de serem titulares. Na frente, João Félix e Seferovic parecem estar de pedra e cal.

Oitavos

Há sete antigos campeões em busca do sonho

Os oitavos de final reúnem sete clubes que já conseguiram erguer o troféu. Na atual versão da Liga Europa ou como Taça UEFA. E destes só o Chelsea, um dos favoritos, não tem nenhum português no plantel, ao contrário de Sevilha (André Silva e Carriço), Inter (Cédric Soares, pois João Mário não foi inscrito), Zenit (Luís Neto), Nápoles (Mário Rui), E. Frankfurt (Gonçalo Paciência) e Valência (Gonçalo Guedes).

Bruno Lage

Das mudanças no onze à vontade de trazer a decisão do duelo para a Luz

O treinador do Benfica admitiu mudanças no onze frente ao Dínamo de Zagreb, por estar obrigado a fazer "gestão do plantel". "Vamos alterar, mas temos a nossa dinâmica. Estamos a três meses do fim da época", disse Bruno Lage. Sobre o adversário, referiu que se trata de uma equipa com "um futebol ofensivo muito interessante. Vai ser um jogo diferente dos últimos. Queremos fazer uma boa partida e levar a eliminatória para a Luz".

No plano individual, o técnico espera uma boa resposta: "As oportunidades vão aparecendo e os jogadores têm de as justificar". O Benfica passou a liderar a Liga em Portugal, o que gerou enorme euforia no universo encarnado, mas Lage assegurou que não é necessário modificar o chip para a Liga Europa: "A nossa forma de trabalhar é igual". Depois do Dragão, sente-se mais valorizado, mas negou que esteja a fabricar jogadores. "O objetivo não é esse mas sim fazer cada vez mais uma melhor equipa".

Por dentro

Oliveira otimista

Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD das águias, disse esperar 300 milhões de euros de receitas em 2019. "Queremos reter os melhores talentos", disse o dirigente.



Vieira na comitiva

Não tem sido habitual nas últimas viagens, mas, desta vez, o presidente Luís Filipe Vieira viajou com a comitiva encarnada para Zagreb.



Adeptos no treino

Cerca de 50 portugueses estiveram nas bancadas do Estádio Maksimir a assistir ao treino do Benfica. A boa disposição foi evidente.