O Benfica vai empatando (0-0) com o Belenenses, ao intervalo, no Estádio do Restelo em jogo a contar para a 20.ª jornada da I Liga.

Numa primeira parte muito equilibrada, o primeiro sinal de perigo partiu da equipa da casa. Aos 25 minutos, Maurides tentou a sorte com um remate forte mas valeu um corte de Grimaldo.

Como resposta, em cima do intervalo, o espanhol tentou inaugurar o marcador mas o remate saiu por cima da baliza de Filipe Mendes.