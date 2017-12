Benfica empata com Portimonense

JN Ontem às 21:12, atualizado hoje às 00:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica empatou, esta quarta-feira, frente ao Portimonense na segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga e complicou as contas de apuramento para as meias-finais.

Com quatro novidades no onze - Svilar, Rúben Dias, Samaris e Zivkovic - Os encarnados marcaram logo ao primeiro minuto, por Jonas. O avançado brasileiro aproveitou uma assistência de Grimaldo e, solto de marcação, rematou para o fundo da baliza de Leonardo.

Aos 33 minutos, Lisandro López aumentou a vantagem para a equipa da casa, de cabeça, após um pontapé de canto de Pizzi.

Três minutos depois, o Portimonense esteve muito perto de diminuir a desvantagem. Svilar negou o golo a Pedro Sá e, na recarga, Pires cabeceou à barra. No entanto, o avançado da equipa de Portimão chegou mesmo ao golo ao minuto 47, de cabeça, após um livre cobrado por Tabata.

O Portimonense chegou mesmo ao empate perto do fim da partida, através de Jadson. Na sequência de um pontapé de canto, Pires cabeceou para defesa de Svilar mas na recarga Jadson não perdoou e estabeleceu o empate.

Com este resultado, o Benfica ocupa o segundo lugar do grupo A com dois pontos e complicou o apuramento para a "final four" já que, caso o V. Setúbal vença o Braga na sexta-feira, garante desde logo o apuramento para a final four da Taça da Liga, deixando as águias de fora.