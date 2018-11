Benfica empata frente ao Ajax

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:54 Facebook

O Benfica empatou, esta quarta-feira, em jogo da quarta jornada da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz. Jonas inaugurou o marcador e, já na segunda parte, Tadic empatou o encontro. Contas para os oitavos complicam-se.

Com Salvio e Gabriel no onze e Pizzi de fora, o Benfica entrou bem no encontro e deu os primeiros sinais de perigo logo aos dois minutos, por Grimaldo, mas valeu a defesa de Onana. Aos 12 minutos, Jonas caiu após choque com De Ligt mas, apesar do susto, continuou no encontro e marcou o golos dos encarnados, aos 29.

Após um erro do guarda-redes do Ajax, Jonas atirou para a baliza com grande facilidade e inaugurou o marcador. Aos 36 minutos, Salvio lesionou-se e acabou por sair pouco depois do início da segunda parte, assim como Jonas, dando lugar a Rafa e Seferovic, respetivamente.

Em desvantagem, o Ajax reagiu e chegou ao golo aos 61 minutos, por Tadic. O sérvio correu em direção à baliza do Benfica para alcançar um passe em profundidade. Vlachodimos saiu mal, foi ultrapassado e, já quase em cima da linha, Tadic esticou-se para conseguir o remate e fez o 1-1.

No último minuto dos descontos, Onana negou o golo da vitória dos encarnados, primeiro a Rafa e depois a Gabriel. O médio brasileiro, sem oposição na área, atirou rasteiro mas o guarda-redes dos holandeses defendeu em cima da linha de golo com o pé.

Com este resultado e com dois jogos ainda por disputar, os alemães do Bayern Munique, que venceram em casa o AEK Atenas por 2-0, isolaram-se na frente, com 10 pontos, contra oito do Ajax e quatro do Benfica. Os gregos continuam a zero.