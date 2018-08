Benfica empata frente ao Fenerbahçe e joga playoff

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:56 Facebook

O Benfica empatou (1-1), esta terça-feira, frente ao Fenerbahçe e vai continuar a corrida por um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões frente ao PAOK.

O Benfica foi melhor no encontro, mas foi a equipa da casa a dar o primeiro aviso. Na sequência de um canto de Valbuena, Andre Ayew desviou a bola com a cabeça e por muito pouco Neustader não conseguiu chegar à bola para finalizar o lance.

Os encarnados, com maior posse de bola, chegariam à vantagem ao minuto 26. Gedson, que esteve em bom plano no duelo, aproveitou um passe de Castillo e, após aguentar a pressão dos defensores contrários, atirou para o fundo da baliza turca. Ao minuto 30, o chileno, a novidade no onze de Rui Vitória, saiu lesionado dando lugar a Facundo Ferreyra.

Já nos descontos da primeira parte, os turcos igualaram o marcador, por Potuk. O avançado aproveitou uma assistência de Ali Kaldirim e, de cabeça, fez o empate para o Fenerbahçe.

Sufoco não impediu a passagem

Com o resultado empatado mas em vantagem na eliminatória, graças à vitória no Estádio da Luz na primeira mão, o Benfica teve algumas dificuldades na segunda parte.

O Fenerbahçe encostou as águias às cordas, tendo as melhores oportunidades para chegar à vantagem, valendo as boas intervenções de Vlachodimos. Ferryera, ao minuto 60, teve a melhor oportunidade dos encarnados:Depois de Salvio rematar contra Skrtel, a bola sobrou para o argentino, que rematou por cima da baliza.

Com este resultado, o Benfica segue para o playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. A equipa de Rui Vitória vai defrontar o PAOK, que esta terça-feira deixou pelo caminho o Spartak Moscovo. A equipa de Vieirinha empatou (0-0) na Rússia, após vencer a primeira mão por 3-2.

Os encontros do playoff estão agendados para 21 e 29 de agosto.