As águias não conseguiram marcar na primeira parte e foram postas à prova defensivamente pelo Moreirense.

Moreirense e Benfica empatam sem golos em Moreira de Cónegos, no intervalo do jogo referente da sexta jornada da Liga.

As águias tiveram mais posse de bola e jogaram mais no meio-campo ofensiva, sem, no entanto, conseguir levar muitos lances de perigo à baliza do Moreirense.

A equipa da casa não se limitou a defender e por diversas ocasiões assustou a defesa benfiquista.