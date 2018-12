Benfica empatado ao intervalo com o AEK Atenas

Hoje às 20:48 Facebook

O Benfica está igualado, a zero, ao intervalo do jogo com o AEK Atenas, da sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, que decorre na noite desta quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa. Destaque para a saída forçada, na equipa encarnada, de Rafa Silva, devido a lesão.

Num jogo apenas para cumprir calendário, dado que as águias já não têm hipótese de se qualificar para os oitavos de final e serão desviadas para a Liga Europa, Benfica e AEK ainda não foram capazes de desfazer o nulo, concluída que está a primeira parte do encontro.

Atendendo a que brevemente terá jogos mais importantes, Rui Vitória, técnico dos encarnados, optou para retirar das opções Fejsa e Jonas, habituais titulares, sendo que, em relação à equipa que apresentou de início, no último sábado, no Bonfim, frente ao Vitória de Setúbal (triunfo por 1-0 para o campeonato), ainda remeteu Zivkovic para o banco.

Deste modo, Seferovic, Alfa Semedo e João Félix foram as novidades na equipa do Benfica, mas pouco depois da meia hora inicial, Rafa Silva lesionou-se (problema muscular) e foi substituído por Zivkovic.