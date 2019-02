Benfica empresta Lema ao Peñarol

Hoje às 19:46 Facebook

Christián Lema foi cedido pelo Benfica ao Peñarol, anunciou, nesta quinta-feira, o clube uruguaio. O empréstimo é válido até ao final de junho deste ano.

"Estou muito feliz com esta mudança, já estava a precisar. Nem hesitei quando me falaram da possibilidade de rumar ao Peñarol", afirmou o defesa central argentino, de 28 anos, à imprensa local.



O defesa, que realizou apenas dois jogos de águia ao peito, poderá ser comprado em junho pelo Peñarol, dado que o clube uruguaio fica com uma opção de compra no valor de 3 milhões de euros.