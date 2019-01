Benfica empresta médio ao New York City

Hoje às 16:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Keaton Parks, médio de 21 anos, foi cedido pelas águias aos norte-americanos até ao final do ano.

Sem espaço na equipa principal das águias, Keaton Parks vai prosseguir a carreira no New York City, equipa que compete na Major League Soccer (MLS), até dezembro. A transferência do médio norte-americano, de 21 anos, foi hoje oficializada pelos dois clubes.

Keaton Parks chegou na época passada à Luz, proveniente do Varzim. Ainda fez seis jogos pela equipa principal dos encarnados, sob comando de Rui Vitória, mas esta temporada atuou unicamente na equipa B, em que realizou 14 jogos.