Benfica estreia-se na UEFA Youth League com triunfo sobre Bayern Munique

O Benfica entrou, esta quarta-feira, da melhor forma no Grupo E da UEFA Youth League em futebol, ao vencer o Bayern Munique por 3-0, em encontro realizado no Caixa Futebol Campus, no Seixal.

O internacional sub-21 luso João Filipe, vulgo Jota, foi a principal figura dos 'encarnados', ao inaugurar e encerrar o marcador, com golos aos 14 e 83 minutos.

Aos 18 minutos, Gonçalo Ramos apontou o segundo tento dos encarnados, que foram finalistas vencidos em duas das cinco edições da prova, em 2013/14 (0-3 com o F. C. Barcelona, na final) e 2016/17 (1-2 com o Salzburgo).

Na classificação do agrupamento, o conjunto de Renato Paiva segue no segundo, uma vez que, no outro encontro da jornada inaugural, os holandeses do Ajax receberam e golearam os gregos do AEK Atenas por 6-0, com 3-0 ao intervalo.

A formação encarnada volta a jogar em dois de outubro, no reduto do conjunto helénico.

Marcadores:

1-0, João Filipe, 14 minutos.

2-0, Gonçalo Ramos, 18.

3-0, João Filipe, 83.

Equipas:

- Benfica: Celton Biai, João Ferreira (Tomás Tavares, 65), Pedro Álvaro, Gonçalo Loureiro, Nuno Tavares, Florentino Luís, Tiago Dantas (Luís Lopes, 86), Nuno Santos (Diogo Capitão, 72), Úmaro Embaló (Jair Tavares, 86), João Filipe e Gonçalo Ramos.

(Suplentes: Carlos Santos, Tomás Tavares, Alexandre Penetra, Diogo Capitão, Ronaldo Camará, Jair Tavares e Luís Lopes).

- Bayern Munique: Fruchtl, Stanisic, Mier, Mai, Richards, Pudic (Butler, 80), Stiller, Timossi Andersson (Johansson, 59), Batista Meier, Shabani (Herrmann, 70) e Zirkzee (Hollerbach, 80).

(Suplentes: Wagner, Mihaljevic, Lungwitz, Johansson, Herrmann, Butler e Hollerbach).

Árbitro: Stuart Attwell (Inglaterra).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mai (06), Shabani (37), Stanisic (51), Meier (53), Gonçalo Ramos (76), Stiller (79), Gonçalo Loureiro (81), Herrmann (90+2) e Richards (90+3).