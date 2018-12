Benfica expõe à FPF e à Liga conjunto de lances em "benefício" do F. C. Porto

Hoje às 14:18 Facebook

O Benfica vai enviar, esta sexta-feira, à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e à Liga de clubes uma exposição com "um vasto conjunto de lances" ocorridos em jogos da I Liga, seis dos quais que envolvem o F. C. Porto.

"O relatório tem especial incidência em lances de partidas do F. C. Porto, com falhas, sempre em benefício daquela equipa, difíceis de compreender", refere o Benfica no sítio oficial, no qual apresenta lances em vídeo de seis jogos dos "dragões".

Os "encarnados" acrescentam que esta exposição, enviada ao Conselho de Arbitragem da FPF, tem o "objetivo de contribuir para a melhoria das arbitragens e diminuir o número de erros cometidos".

O Benfica apresenta lances dos jogos Belenenses-F. C. Porto (2-3), F. C. Porto-Vitória de Guimarães (2-3), Vitória de Setúbal-F.C. Porto (0-2), F. C. Porto-Feirense (2-0), F. C. Porto-Sporting de Braga (1-0) e Boavista-F. C. Porto (0-1).

O clube lisboeta chega a especificar que nos jogos com o Belenenses e o Feirense, da segunda e oitavas jornadas da I Liga, os lances foram visionados pelo videoárbitro (VAR), o primeiro na sequência de uma grande penalidade que o Benfica diz ser inexistente e o segundo devido a um golo irregular, que o VAR validou.

Após 11 jornadas, o F. C. Porto lidera a I Liga, com 27 pontos, seguido de Sporting, com 25, e de Sporting de Braga, com 24, enquanto o Benfica é quarto classificado, com 23 pontos.