Benfica, F. C. Porto e Sporting já conhecem adversários na Taça de Portugal

O F. C. Porto, o Benfica e o Sporting vão visitar o Vila Real, o Sertanense e o Loures, respetivamente, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Os "dragões" vão jogar com uma equipa dos distritais, enquanto "águias" e "leões" defrontam conjuntos do Campeonato de Portugal, terceiro escalão.

O Desportivo das Aves, detentor do troféu, visita o Sacavenense, igualmente do Campeonato do Portugal.

Os jogos da terceira eliminatória estão marcados para 21 de outubro.

A lista completa dos jogos:

Sertanense FC(CP) - SL Benfica (LN)

SC Vila Real (CD) - FC Porto (LN)

Moura Atlético Clube (CP) - Marítimo Madeira (LN)

SC Valenciano (CD) - Vitória SC (LN)

Grupo Sportivo Loures (CP) - Sporting CP (LN)

CD Fátima (CP) - Boavista FC (LN)

CF Os Armacenenses (CP) - Vitória FC (LN)

SC União Torreense (CP) - Rio Ave FC (LN)

AR São Martinho (CP) - Moreirense FC (LN)

Lusitano FC Vildemoinhos (CP) - CD Nacional (LN)

CD Cova da Piedade (LLP) - Portimonense (LN)

SC Mirandela (CP) - CD Feirense (LN)

Amora FC (CP) - Belenenses SAD (LN)

FC Felgueiras 1932 (CP) - SC Braga (LN)

SC Maria da Fonte (CP) - Santa Clara Açores (LN)

Estoril Praia (LLP) - CD Tondela (LN)

ADCR Juventude Pedras Salgadas (CP) - GD Chaves - Futebol SAD (LN)

SG Sacavenense (CP) - CD Aves (LN)

FC Vale Formoso (CD) - SC Coimbrões (CP)

Casa Pia AC (CP) - Sport Clube Angrense (CP)

Silves FC (CD) - GD Chaves [Clube Satélite] (CP)

AD "Os Limianos" (CP) - SC Covilhã (LLP)

SC Farense (LLP) - FC Arouca (LLP)

CDC Montalegre (CP) - Clube Oriental de Lisboa (CP)

AD Fafe (CP) - FC Penafiel (LLP)

FC Paços Ferreira (LLP) - GD Gafanha (CP)

CF União da Madeira (CP) - União Sport Clube (CD)

SC Espinho (CP) - Académico de Viseu FC (LLP)

CF Santa Iria (CP) - SC Praiense (CP)

Recreio Desportivo Águeda (CP) - Louletano DC (CP)

UD Vilafranquense (CP) - Anadia FC (CP)

Leixões SC (LLP) - Amarante FC (CP)

LN - Liga NOS; LLP - Ledman Liga Pro; CP - Campeonato de Portugal; CD - Campeonatos Distritais