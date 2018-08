Benfica faz participação disciplinar contra quatro jogadores do Sporting

Sofia Esteves Teixeira 08 Maio 2018 às 17:50 Facebook

O Benfica avançou com uma participação disciplinar à Comissão de Instrutores da Liga contra Rui Patrício, Mathieu, Coates e Fábio Coentrão.

Segundo noticia a Rádio Renascença esta terça-feira, o Benfica avançou para a Comissão de Instrutores da Liga devido a lances que ocorreram no dérbi de sábado, frente ao Sporting, em Alvalade, que não foram sancionados por Carlos Xistra.

Ainda segundo a mesma notícia, o Benfica refere uma "entrada violenta" de Rui Patrício sobre Rafa; Mathieu é visado devido a uma pisadela a Fejsa; Coates é acusado de ter pisado o pé direito e o tornozelo de Zivkovic. Já Fábio Coentrão terá, segundo os encarnados, afastado Samaris de um lance com Acuña ao colocar "a mão no pescoço" do grego.

Nuno Saraiva já reagiu

Através das redes sociais, o diretor de comunicação dos leões já reagiu à notícia avançada pela Renascença. Nuno Saraiva considerou a atitude das águias "desesperada".

"Se eu fosse presidente do Benfica - vade retro, Satanás -, despedia, de imediato, o gabinete das queixinhas por absoluta incompetência. Então, tendo ido a jogo 14 Leões, só conseguiram identificar 4 jogadores do Sporting CP passíveis de serem alvo participação disciplinar? É para isto que lhes pagam?", escreveu.