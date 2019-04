Benfica ganha vantagem na Liga Europa

Hoje às 21:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Três golos de João Félix na vitória das águias sobre o Eintracht, por 4-2. Gonçalo Paciência marcou para os alemães.

O Benfica vai a Frankfurt com dois golos de avanço, depois de ter ganho esta quinta-feira à equipa alemã, por 4-2, no Estádio da Luz.

O avançado João Félix foi a grande figura da partida, ao marcar três golos. O jovem português abriu o marcador, de penálti, aos 21 minutos, num lance de que resultou a expulsão de N'Dicka. O Eintracht empatou aos 40, por Jovic, dianteiro sérvio que joga por empréstimo do Benfica na formação germânica, mas Félix fez o 2-1 ainda antes do intervalo, num grande disparo de fora da área.

Os visitantes queixaram-se de um golo mal invalidado, à beira do intervalo, e no início do segundo tempo o Benfica alargou a vantagem para 4-1, com um golo de Rúben Dias (50 minutos) e mais um de Félix (54).

Aos 72 minutos, Gonçalo Paciência, que tinha entrado no Eintracht, estabeleceu o resultado final.