Benfica goleia Boavista e sobe à liderança

Com golos de Rúben Dias, Jardel, Jiménez e um autogolo de Talocha, o Benfica venceu o Boavista, por 4-0, e ascendeu à condição à liderança da Liga.

O Benfica vingou a derrota (2-1) sofrida na primeira volta, a única na Liga, e bateu o Boavista por 4-0. Depois de Jonas desperdiçar uma grande penalidade, Rúben Dias mostrou estar com a pontaria afinada e, na sequência de um canto, cabeceou para golo. Em cima do intervalo, Jardel imitou o colega do eixo defensivo e, também de cabeça, fez o 2-0.

A perder, Jorge Simão lançou Mateus e Renato Santos ao intervalo. O Boavista passou a ter mais bola e ameaçou a baliza defendida por Bruno Varela, mas sem o sucesso pretendido. Aos 77 minutos, uma infelicidade de Talocha, ao marcar na própria baliza, sentenciou, definitivamente, o encontro. Ao cair do pano, Jiménez picou o ponto a selou a goleada.

Com este triunfo, o Benfica ascendeu, à condição, à liderança da Liga, com 56 pontos, e colocou pressão sobre F. C. Porto (55) e Sporting (53). Os dragões recebem, amanhã, o Rio Ave e os leões jogam depois de amanhã, em Tondela.