Benfica goleia Braga e passa a ter melhor ataque do campeonato

Álvaro Gonçalves Hoje às 19:57, atualizado às 20:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Num duelo entre equipas que estavam separadas por um ponto, o Benfica derrotou o Braga, por 6-2.

O Benfica deu seguimento à melhor série de vitórias na Liga esta temporada, recebendo e goleando o Braga, por 6-2, em partida referente à 14.ª jornada da Liga I.

A vitória gorda sobre o Braga permite ao Benfica ser o melhor ataque da Liga, com 31 golos apontados, enquanto os minhotos, que voltaram a sofrer seis golos oito anos depois (não acontecia desde a derrota com o Arsenal para a Liga dos Campeões), deixaram de ser a melhor defesa da prova, juntamente com o F. C. Porto, para passarem a ser a sexta melhor, com 16 golos encaixados em 14 jornadas.

Curiosamente, para o campeonato, foi contra o F. C. Porto que o Braga havia sofrido seis golos pela última vez, em 1996, no já extinto Estádio das Antas.

A equipa orientada por Rui Vitória somou o sexto triunfo seguido, e logo frente ao Braga, que tinha entrado no jogo à frente dos encarnados na tabela classificativa. Porém, com a goleada, o Benfica passa a somar 32 pontos, ultrapassa os minhotos e sobe ao segundo lugar de forma provisória, ficando à espera do resultado do Sporting diante do Vitória de Guimarães. Já os arsenalistas mantêm os 29 pontos e caem para a quarta posição.

Benfica entrou melhor na partida

O Benfica entrou melhor na partida, desde cedo começou a rondar com perigo a baliza de Tiago Sá e aos 19 minutos inaugurou o marcador, por intermédio de Pizzi. O Braga respondeu com um remate de longe de Fransérgio que ainda tocou na barra, mas as águias foram mais eficazes e aos 39 minutos ampliaram o resultado, com Jardel a cabecear para o fundo da baliza, após canto cobrado por Zivkovic. Os bracarenses ainda reclamaram uma eventual falta do defesa sobre o guarda-redes, mas Artur Soares Dias validou o lance.

Ao intervalo, as águias venciam por 2-0, mostrando uma capacidade concretizadora que não se havia verificado nos últimos quatro jogos, nos quais o Benfica ganhou sempre por 1-0. Por seu lado, o Braga, que apenas tinha sofrido mais que um golo numa primeira parte na jornada inaugural, frente ao Nacional, repetiu o registo negativo na Luz e o pior ainda estava para vir.

Os encarnados foram demolidores na segunda parte e levaram o resultado para números impensáveis antes do encontro. Grimaldo, aos 48 minutos, ampliou a vantagem para 3-0 e o Braga ainda procurou reagir com um golo de Dyego Sousa, três minutos depois.

Todavia, Jonas (oitavo golo nos últimos nove jogos), Cervi e André Almeida, com o melhor golo da partida, confirmaram a goleada do Benfica, colocando o marcador em 6-1 e acabando com qualquer esperança da turma de Abel Ferreira, que ainda voltou a marcar, por João Novais, estabelecendo o resultado final de 6-2.