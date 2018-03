Benfica goleia Marítimo com hat-trick de Jonas

JN Hoje às 20:12 Facebook

Twitter

O Benfica recebeu e goleou (5-0), este sábado, o Marítimo em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga. Jonas, com um hat-trick, esteve em destaque no encontro. Grimaldo e Zivkovic também marcaram.

O Marítimo entrou melhor no encontro e deu o primeiro sinal de perigo aos quatro minutos. Após uma perda de bola de Pizzi, Correa atirou de fora da área, mas valeu a atenção de Bruno Varela. E os encarnados chegaram ao golo, pouco depois.

Aos 16 minutos, André Almeida assistiu Jonas que, de primeira, rematou para o fundo das redes de Charles e inaugurou o marcador. Pouco depois, Zivkovic serviu Grimaldo que levou a melhor sobre a defesa madeirense e aumentou a vantagem das águias.

Aos 35 minutos, nova assistência de André Almeida e novo golo de Jonas. O português cruzou e o avançado, bisou para a equipa da casa.

Em cima do intervalo, Rafa sofreu falta na grande área e o árbitro assinalou grande penalidade. Na conversão do castigo máximo, Jonas não falhou e fez o quarto golo para a equipa de Rui Vitória.

Aos 57 minutos, o Marítimo ficou reduzido a dez unidades após a expulsão de Gamboa, que viu o cartão vermelho após uma falta dura sobre Zivkovic. Seria o sérvio a fechar a contagem, aos 81 minutos. Após tirar um defesa do Marítimo da frente, rematou em arco e fez o 5-0 para as águias.

Com este resultado, o Benfica isola-se no segundo lugar com cinco pontos de desvantagem em relação ao F. C. Porto, que sexta-feira venceu o Sporting no Estádio do Dragão. Na próxima jornada, o Benfica recebe o Aves e o Marítimo recebe o V. Setúbal.