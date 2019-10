Benfica goleia Zenit em São Petersburgo

Hoje às 14:22 Facebook

O Benfica ganhou, esta quarta-feira, por 7-1, frente ao Zenit, num jogo disputado em São Petersburgo, Rússia, relativo à segunda jornada do Grupo G da Youth League.

Num claramente desafio dominado pelos encarnados, ao intervalo a vantagem era já de três golos sem resposta.

Tiago Gouveia, com dois tentos, foi o marcador em destaque, nesta goleada. Os restantes golos da equipa benfiquista foram apontados por Umaro Embaló, Tiago Dantas, Ronaldo Camará, Gonçalo Ramos e Jair Tavares.

O Benfica soma seis pontos e está no primeiro lugar do Grupo G.

Os encarnados voltam a jogar no próximo dia 23, altura em que receberão, no Seixal, os franceses do Lyon.