Benfica ineficaz sofre primeira derrota na Youth League

JN Hoje às 19:38 Facebook

Twitter

Um Benfica com eficácia zero somou, esta terça-feira, o primeiro desaire na edição 2018/19 da UEFA Youth League, ao perder por 3-0 com o Ajax, em Amesterdão, em encontro da terceira jornada do Grupo E.

Ryan Gravenberch, Victor Jensen e Nicolas-Gerrit Kühn apontaram os tentos da vitória do Ajax frente ao Benfica, que agora ocupa a segunda posição do grupo E da Youth League 2018/19.

Com o resultado a zero e entre os três golos dos holandeses, os encarnados construíram meia dezena de oportunidades, mais ou menos flagrantes, mas não estiveram inspirados a finalizar, nomeadamente, João Filipe, que perdeu três grandes ocasiões.



A formação holandesa começou melhor, mas o Benfica, desfalcado de Florentino Luís, equilibrou o jogo a partir dos 20 minutos e criou as primeiras grandes ocasiões, desperdiçadas por Nuno Santos e João Filipe.

Na parte final da primeira parte, o Ajax voltou a estar por cima e, depois de Brobbey atirar à barra, Gravenberch marcou, aos 44 minutos, na sequência de um canto.

Em vantagem, os anfitriões continuaram a mandar no início da segunda metade e, após várias ameaças, Jensen apontou o segundo, aos 60 minutos, de cabeça, após centro da direita de Bakboord.

O Benfica, que podia ter restabelecido a igualdade aos 56 minutos, por Embaló, reagiu muito bem e criou uma série de ocasiões para reduzir, mas João Filipe (64 e 67), Pedro Álvaro (68), Nuno Tavares (69) e Gonçalo Ramos (71) falharam.

Os portugueses não marcaram e começaram a dar mais espaço ao Ajax, que, depois de duas perdidas de Brobbey, chegou ao terceiro golo, por Kühn, aos 86 minutos.

Na próxima jornada, a 7 de novembro, as duas equipas voltam a encontrar-se, agora no Caixa Futebol Campus, no Seixal.