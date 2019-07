Perin será contratado depois de recuperar de lesão

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:10, atualizado às 20:21 Facebook

O Benfica emitiu um comunicado esta quinta-feira para esclarecer a transferência do guarda-redes Mattia Perin. O italiano será jogador do clube encarnado depois de recuperar de lesão.

Antes de viajar para Lisboa, Mattia Perin já tinha conhecimento que só poderia regressar aos relvados em setembro, por estar a recuperar de um problema físico. O guarda-redes de 26 anos fez esta quinta-feira testes médicos para assinar com o Benfica, mas os exames não corresponderam aos parâmetros exigidos pelo clube encarnado.

Apesar do percalço, o italiano vai mesmo ser jogador do Benfica, ainda que não neste mercado. O clube das águias emitiu um comunicado no qual informa que o tempo de recuperação de Perin é "superior ao inicialmente previsto" e que, depois de recuperar na Juventus, o guardião será oficializado.

Leia o comunicado na íntegra:

"O Sport Lisboa e Benfica informa que na sequência da realização dos exames médicos, hoje efetuados, se conclui que o guarda-redes Mattia Perin tem um processo de recuperação superior ao inicialmente previsto, sendo de cerca de 4 meses.

Nesse sentido, houve acordo entre os clubes e os representantes do jogador para que a recuperação de Mattia Perin seja feita na Juventus e, concluída essa fase, se concretize a transferência do jogador, tal como está acordado por todas as partes.

Lisboa, 18 de julho de 2019"