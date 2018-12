Benfica lamenta ataque a autocarro com adeptos

JN Hoje às 17:24 Facebook

O clube lisboeta emitiu, esta terça-feira, um comunicado a repudiar o apedrejamento registado no passado domingo e que causou ferimentos a dois adeptos das águias.

Tal como o JN noticiou na véspera de Natal, tudo aconteceu na A1. Um veículo ligeiro perseguiu o autocarro que transportava adeptos da casa do Benfica de Barcelos, que regressavam a casa após terem estado no Estádio da Luz a ver o encontro com o Braga.

O automóvel acabou por ultrapassar o autocarro, parou na autoestrada e foram lançados dois paralelos contra os vidros. Uma mulher sofreu ferimentos ligeiros, enquanto um homem de 25 anos sofreu um traumatismo cranioencefálico e continua internado no Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia.

O clube benfiquista reagiu, em comunicado publicado no site oficial.

"O Sport Lisboa e Benfica lamenta e repudia profundamente o arremesso de objetos contra um autocarro com Sócios e adeptos do nosso clube da Casa do Benfica em Barcelos quando regressavam de assistir ao último SL Benfica-SC Braga. Desde o primeiro momento temos acompanhado a situação do nosso adepto de 25 anos que se encontra no hospital de Gaia, e através do responsável das Casas do Benfica, Jorge Jacinto, acompanhamos o trabalho das autoridades para apurar responsabilidades. Reafirmamos que seremos intransigentes para garantir a segurança dos nossos adeptos que pelo seu amor ao Clube acompanham a equipa por todo o País", pode ler-se no documento.