Benfica lamenta morte do presidente da secção de voleibol

O presidente da secção de voleibol do Benfica, Rui Mourinha, morreu no sábado, anunciou o clube na sua página na Internet, considerando o desaparecimento do dirigente uma enorme perda para a família "encarnada".

O Benfica "lamenta profundamente o falecimento de Rui Mourinha, presidente da secção de voleibol, homem que dedicou décadas da sua vida ao clube, sempre presente, um exemplo de coragem e resiliência".

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, manifestou também o seu pesar pela morte de Rui Mourinha, que recorda como um "excecional dirigente".

"Apresento, em meu nome pessoal e de toda a direção do Benfica, as mais sentidas condolências à família de Rui Mourinha. Uma enorme perda para toda a família benfiquista, que nunca esquecerá o homem e o excecional dirigente que durante décadas dedicou a sua vida ao Benfica, com especial destaque para a sua liderança na secção do voleibol", refere.

Luís Filipe Vieira considerou ainda, em declarações aos canais do clube, que a morte de Rui Mourinha constitui "a perda de um amigo e de um grande benfiquista", pelo que este é "um momento triste para o dirigismo desportivo português".