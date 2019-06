Benfica lembra contributo de Lennart Johansson para a projeção do futebol europeu

Hoje às 13:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica manifestou, esta quarta-feira, pesar pela morte do antigo presidente da UEFA Lennart Johansson, aos 89 anos, referindo que "o mundo do futebol está de luto" pela perda do ex-dirigente.

Numa nota publicada na sua página oficial, o Benfica lembra Lennart Johansson como um dirigente que "que muito contribuiu para o desenvolvimento e projeção do futebol europeu, ao nível organizativo e das suas competições".

A morte de Lennart Johansson foi hoje comunicada pela Federação sueca de futebol.

"O futebol sueco está de luto. Lennart Johansson morreu. Os nossos pensamentos vão para a família e para os mais próximos", referiu a organismo, explicando que o seu ex-presidente morreu após "uma curta doença".