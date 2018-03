Benfica mantém "integral confiança" em Paulo Gonçalves

JN Hoje às 18:21 Facebook

Em comunicado, o clube encarnado salientou que mantém a "integral confiança" em Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, que é arguido por suspeitas de corrupção.

Num comunicado emitido esta sexta-feira no site oficial do Benfica, as águias informaram os sócios e adeptos que, após a Direção e o Conselho de Administração da Benfica SAD terem tomando conhecimento da decisão do tribunal, reuniram esta terça-feira com o Departamento Jurídico e advogados do Benfica e decidiram continuar a manter a confiança em Paulo Gonçalves.

"Realizadas as referidas diligências, deliberaram, por unanimidade, manter a sua integral confiança em Paulo Gonçalves, aguardando com serenidade a conclusão do processo e reiterando uma vez mais a sua total colaboração para com as autoridades judiciais", pode ler-se no comunicado.

Recorde-se que Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, foi detido esta terça-feira por suspeitas de corrupção. Entretanto, já saiu em liberdade.