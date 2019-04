Benfica multado em 22.950 euros por críticas às arbitragens da Liga

Hoje às 19:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica foi multado pela Liga em quase 23 mil euros por críticas feitas às arbitragens do principal escalão do futebol português. Comportamento reincidente na base do elevado valor da multa aplicada ao Benfica. Em causa está uma publicação na newsletter "News Benfica", publicada a 14 de janeiro último e intitulada "Por uma Liga com verdade desportiva"

"O balanço da 1ª volta da Liga 2018/19 fica marcado por um conjunto de erros de arbitragem de uma dimensão que há muitos anos não se via. Muitos deles inexplicáveis e incompreensíveis", começa por dizer a newsletter em questão, prosseguindo com insinuações de que "um clube" vinha a ser "beneficiado sistematicamente" pelas arbitragens. E nem o VAR escapa.

"Esperamos que, na segunda volta, esta dualidade de critérios e proteção absurda a um clube termine para que todos estejam em igualdade de circunstâncias e assim, com verdade desportiva, possam lutar pelos seus objetivos", afirmaram ainda as águias no referido veículo de comunicação.