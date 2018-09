Benfica multado em 4500 euros devido ao comportamento do público

Ontem às 23:27 Facebook

Twitter

O Benfica foi, esta terça-feira, multado em quase 4500 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol, devido a comportamento incorreto dos seus adeptos no dérbi com o Sporting.

No mapa, divulgado esta terça-feira pelo CD, o órgão aplica aos encarnados um cumulativo de 4495 euros de multas, a mais elevada na ordem dos 3.347 euros, correspondente ao deflagrar de tochas, potes de fumo, petardos e "flash lights".

Em relação ao dérbi, disputado em 25 de agosto no Estádio da Luz, da terceira jornada da I Liga de futebol e que terminou com uma igualdade a 1-1, o Sporting foi também multado em 1.435 euros, pelo uso de engenhos pirotécnicos.

FC Porto e Vitória de Guimarães, que se defrontaram na mesma jornada, com triunfo dos minhotos no Estádio do Dragão (3-2), foram ambos multados num acumulado de 2.200 euros, também devido ao comportamento dos adeptos.

Já em relação aos jogos da quarta jornada, o CD da Federação divulgou as suspensões, nas quais menciona um jogo de castigo para Arango (Tondela), e Possignolo e Manafa (ambos do Portimonense), expulsos nos respetivos jogos.

No comunicado, o CD deu ainda por concluído um processo disciplinar referente à última época, na visita do Sporting ao Portimonense, e, ao abrigo do artigo 182.º do Regulamento Disciplinar das competições da Liga - agressões graves a espetadores e outros intervenientes -, condenou os 'leões' ao pagamento de 3830 euros.